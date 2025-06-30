Ексочільник Херсонської МВА приховує купівлю розкішного палацу під Києвом, – ЗМІ

Роман Мрочко був очільником Херсонської міської військової адміністрації з березня 2023 року по квітень 2025 року. Через місяць після його звільнення родина чиновника купила розкішний маєток під Києвом вартістю 300 – 500 тисяч доларів.

Так, наприкінці травня 2025 року мати та батько посадовця придбали великий будинок площею 579,4 квадратних метри та дві земельні ділянки у селі Петропавлівська Борщагівка. Третьою співвласницею маєтку є Ірина Григоренко, передає 24 Канал із посиланням на розслідування регіонального видання Херсонщини "Мост".

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Звідки у родини Мрочка кошти на таку купівлю

Мати Романа Мрочка Любов Іванівна станом на 2019 рік отримала 15 тисяч гривень пенсії та мала новенький Lexus. Також у тому році вона задекларувала купівлю квартири у Києві вартістю всього 544 260 гривень. Також у цій оселі її невістка Інна Мрочко зареєстрована як ФОП. Квартира розташована в елітному ЖК Варшавський і куплена явно по дуже заниженій ціні.

Будинок родини Мрочків під Києвом / Фото Google панорами

Батько Романа Мрочка – військовий пенсіонер. У 2019 році, коли він звільнився з концерну Укроборонпром, його пенсія складала 130 810 гривень. Ще 210 тисяч гривень він отримав через суд з Пенсійного фонду.

З декларації відомо, що батько Мрочка, станом на 2020 рік, мав заощадження у сумі 39 тисяч доларів та трохи більше 2 мільйонів гривень виручив від продажу нерухомості. Ще 642 828 гривень він задекларував як річну зарплатню в Укроборонпромі.

Навіть, якщо припустити, що статки батьків Романа Мрочка збільшилися за час пандемії і війни у 5 разів, то їм все одно б не вдалося купити дві третини будинку під Києвом.

Хто така третя співвласниця будинку – Ірина Григоренко – достеменно невідомо. Журналісти дійшли висновку, що вона може бути родичкою або хорошою знайомою родини Мрочків.

Отже, підсумовуючи факти, можна сказати, що купити дорогий будинок під Києвом пенсіонери з Вінниччини не могли. Тому, ймовірно, його придбав сам Мрочко і записав на батьків та третю особу. В останній декларації чиновник показав заощаджень на понад 300 тисяч доларів.