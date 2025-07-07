На місці загибелі ексміністра транспорту Росії Старовойта знайшли нагородний пістолет

У Росії всього через декілька годин після відставки стало відомо про смерть ексміністра транспорту Романа Старовойта. Біля його тіла виявили нагородний пістолет.

Зазначається, що той застрелився значно раніше, ніж про це сталося відомо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Обставини загибелі Старовойта

ЗМІ писали, що Старовойта знайшли мертвим під Москвою у понеділок, 7 липня, приблизно о 15 годині дня за місцевим часом.

Всього за декілька годин до цього Путін підписав наказ про його відставку. Це сталося якраз тоді, коли російська авіація зазнала колапсу.

Водночас стверджується, що помер ексміністр понад добу тому, ймовірно, у ніч із суботи на неділю.

Тіло знайшли у його автівці Tesla Model X 2018 року випуску.

На місці самогубства виявили й нагородний пістолет. Його Старовойт отримав від керівництва МВС у 2023 році "за сприяння у виконанні завдань".