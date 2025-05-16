На фронті загинув воїн з Дніпропетровської області Роман Терещенко

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На фронті загинув військовослужбовець з Дніпропетровщини Роман Терещенко.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка.

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Що відомо про загибель Романа Терещенка

6 травня Нікополь знову сколихнула трагічна звістка – на фронті загинув військовослужбовець Роман Терещенко.

Мужньо виконуючи обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув солдат військової частини А7278, Терещенко Роман Петрович, 06.12.1971 року народження,

– повідомив Саюк.

До війни він працював на підприємствах рідного Нікополя. 10 квітня 2024 року був призваний до лав Збройних сил України.

У нього залишилася мати. Нікопольська міська рада та вся громада міста висловлюють щирі співчуття родині та близьким полеглого Захисника.

Нагадаємо, що нещодавно на фронті також загинув оператор дронів зі Львівщини Богдан Пундор. Він виконував бойове завдання поблизу Малинівки на Донеччині, коли його життя обірвалося.