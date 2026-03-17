Мужньо боровся до останнього: загинув старший сержант Роман Цвик з Київщини

У боротьбі за Україну поліг старший сержант Роман Цвик родом з Київщини. Воїн загинув 25 січня під Куп'янськом.

Сумну звістку 16 березня повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.

Що відомо про полеглого Романа Цвика?

У Білоцерківській громаді дізнались про загибель їхнього земляка Романа Цвика. Старший сержант був 1986 року народження.

Зазначається, що служив воїн у роті вогневої підтримки одного з батальйонів ТрО.

Загинув Роман Цвик 25 січня під час виконання бойового завдання на Харківщині біля Кутівки, що у Куп'янському районі.

Наш воїн був вірним Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну,

– висловили співчуття у громаді.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, побратимам та близьким загиблого Романа Цвика. Вічна слава та пам'ять Герою!

