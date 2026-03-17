Мужньо боровся до останнього: загинув старший сержант Роман Цвик з Київщини
У боротьбі за Україну поліг старший сержант Роман Цвик родом з Київщини. Воїн загинув 25 січня під Куп'янськом.
Сумну звістку 16 березня повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.
Дивіться також Став до зброї разом з українцями: на війні з Росією загинув бразилець Родріґо Олівейра де Соуза
Що відомо про полеглого Романа Цвика?
У Білоцерківській громаді дізнались про загибель їхнього земляка Романа Цвика. Старший сержант був 1986 року народження.
Зазначається, що служив воїн у роті вогневої підтримки одного з батальйонів ТрО.
Загинув Роман Цвик 25 січня під час виконання бойового завдання на Харківщині біля Кутівки, що у Куп'янському районі.
Наш воїн був вірним Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну,
– висловили співчуття у громаді.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, побратимам та близьким загиблого Романа Цвика. Вічна слава та пам'ять Герою!
Кого нещодавно втратила Україна?
Доброволець з Бразилії Родріґо Олівейра де Соуза загинув на Запоріжжі. З початку повномасштабного вторгнення він обороняв Україну та служив у Міжнародному легіоні.
Уродженець Тернополя Володимир Базаря майже два роки вважався зниклим безвісти. Стало відомо, що 39-річний воїн віддав своє життя у бою на Донеччині.
Старший лейтенант Микита Доценко у віці 24 років загинув під Куп'янськом. Військового втратили через ворожий удар керованої авіабомби.