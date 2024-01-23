"Зв'язку не було": Роман Гринкевич пояснив, чому після оголошення у розшук поїхав до Одеси

22 січня Печерський суд міста Києва обирав запобіжний захід для Романа Гринкевича. У залі суду він пояснив, чому після оголошення у розшук поїхав з Києва.

Зранку 22 січня стало відомо, що правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Вони сповістили, що підозрюваний намагався перетнути кордон. Сам фігурант справи у суді пояснив, чому перебував в Одесі після оголошення у розшук, передає 24 Канал.

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Чому Гринкевич поїхав до Києва

Підозрюваний зазначив, що кілька днів тому з Києва поїхав до Одеси у справах. Водночас запевняв, що не знав, що оголошений у розшук, бо не мав зв'язку. Одна з причин – відсутність у нього телефона.

У мене було вилучено більше як чотири телефони. Телефони також вилучили у моєї мами, сестри та навіть, більше скажу, – у моєї похресниці. Тобто зв'язку у мене не було,

– наголосив він, спілкуючись з журналістами.

Заперечив спробу перетину кордону

Він також звернув увагу на повідомлення Офісу генпрокурора. Правоохоронці зазначили, що затримали Романа Гринкевича під час спроби покинути країну.

Я це вже говорив. Мене затримали, коли я перебував у квартирі. Тим паче я це вже говорив неодноразово: я не збираюся покидати країну, ми будемо доводити свою честь і відстоюватимемо свою правоту. І все те, що відбувається зараз, – просто фарс, чиєсь замовлення, яке здійснюється як щодо мене, так і членів моєї сім'ї,

– наголосив Гринкевич.

Він додав, що з Одеси збирався повернутися до столиці. Водночас поставив питання: "Як я можу перетнути кордон, якщо я у розшуку?"

У Печерському районному суді міста Києва таки обрали запобіжний захід Романові Гринкевичу. Його відправили під варту до 17 березня 2024 року. У нього також є можливість внести заставу, щоб вийти з-під варти. Але для цього потрібно буде внести понад 500 мільйонів гривень.

Звернімо увагу, що сторона захисту заявила, що відповідний запобіжний захід вважає необґрунтованим. Відтак, 23 січня планують подати апеляційну скаргу.