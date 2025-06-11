Скандал з утриманням бойового медика Замрія у ТЦК: жодної людини не відсторонено

Військовий медик Роман Замрій розповів, що його три дні утримували у ТЦК без їжі та води, після чого мобілізували. Наразі триває перевірка.

Речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський в ефірі Радіо Свобода розповів, що відсторонення працівників ТЦК не відбулося, передає 24 Канал

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Яка ситуація з перевіркою утримання Замрія

За словами Домбровського, відсторонювати від виконання службово обовязків – це прерогатива керівництва. Таку міру застосовують лише коли є явні ознаки злочину або того, що посадова особа може впливати на хід службового розслідування.

Наразі такого немає, тому що цим займається незалежна комісія, яка з’ясовує факти. Я думаю, що найближчим часом всі обставини будуть озвучені,

– наголосив він.

Коментуючи звинувачення Замрія, представник ОК "Захід" наголосив, що він не може ані підтвердити, ані спростувати це, адже службове розслідування ще не завершилося.

"Якщо за результатами буде з’ясовано, що в цьому моменті було правопорушення, то відповідні посадові особи будуть притягнуті до відповідальності", – вказав він.

Зауважимо, що опісля Роман Замрій назвав інцидент з ТЦК "локальною помилкою", яку можна виправити. Він проти того, аби звільняти людей, які його утримували, оскільки, на його думку, проблема не зникне.