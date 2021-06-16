Роналду та обвал акцій Coca-Cola: що насправді сталося на Євро-2020

Кріштіану Роналду забив 2 голи Угорщині – це правда. Кріштіану Роналду завдав удару по капіталізації "Кока-Коли" на 4 мільярди доларів – це фейк. Далі читайте російською.

Но фейки нам нравятся больше всего. Причем это не украинский, это международный фейк. Но в Украине тоже зашел.

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Что случилось?

Криштиану – атлет. Невероятный атлет. А еще у него крутой инстаграм. Но главное, что он атлет. И он принципиально против сахара. Это прямо-таки "Анти-милевский". Именно поэтому он до сих пор играет на высшем уровне, а Милевский тусит на высшем уровне, зарабатывая в командах кондрабандистов.

Но оставим наших баранов и вернемся к Роналдо.

Так вот, он атлет и ведет супер здоровый образ жизни. Он против сахара. И всюду этот здоровый образ жизни пропагандирует. Поэтому, когда он увидел, что перед ним на пресс-конференции стоят бутылочки кока-колы, не самого прямо скажем здорового напитка, он их отставил. Спрятал. Убрал.

К вечеру это видео стало вирусным. И в этот же день капитализация "Кока-Колы" снизилась после длительного периода роста.

Казалось бы, ответ очевидный. Роналдо обвалил акции "Кока-Колы".

Теперь все, кто лайкает его посты в Инстаграм не будут пить "Кока-Колу". Инвесторы и спекулянты испугались.

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Ну, во-первых, если для вас Криштиано – авторитет, вы и так бы "Кока-Колу" не пили. Но все дело в другом. Дело в том, что в этот же день, 14 июня, у "Кока-Колы" был день выплаты дивидендов. Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14-го июня бумага торговалась без них. Вот и все. В итоге чисто техническое событие. Рынок переставился после точки отсечения.

Все, у кого акции на эту дату ждут платежа. Все прочие покупают акции уже без учета дивидендов. А у Кока-колы все хорошо. У Роналдо тоже.

К чему это все?

Так происходит всегда на рынке акций. Даже в Украине. Где да, есть акции. Немного, но есть. И некоторые из них периодически платят дивиденды.

К тому, как легко распространять фейки на темы, в которых мало кто разбирается. И как казалось бы очевидные вещи оказываются просто случайным совпадением.

А "Кока-Кола" теперь может нанять Месси, чтобы продолжить хайповать. Или это сделает "Пепси-Кола".