Перші хасиди вже прибули до Умані на святкування Рош га-Шана: їх кількість може сягнути 50 тисяч

Хасиди вже починають прибувати до Умані на Черкащині для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Цьогоріч воно випадає на 2 – 4 жовтня.

Очікується, що цього року святкування стане наймасовішим – прогнозують прибуття понад 50 тисяч прочан, тому правоохоронці переходять на посилений режим роботи. Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

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Що відомо про хасидів в Умані

У відомстві розповіли, що хасиди почали прибувати до Умані ще з перших днів осені. За попередньою інформацією, до міста вже прибуло до пів тисячі прочан, їх масовий приїзд очікується вже наступного тижня.

Через це міграційна служба та правоохоронці переходять на посилений режим роботи.

Цього року планується найбільш масове святкування Рош га-Шана в Умані, де очікують понад 50 тисяч хасидів.

Також Напередодні начальник Центрально-південного міжрегіонального управління ДМСУ Андрій Кочерга відвідав Умань з робочим візитом.

Разом зі співробітниками місцевого відділу ЦПМУ ДМС вони оглянули квартал, де мешкають хасиди, та відвідали могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. За участі представників районного управління поліції та Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції обговорили спільні заходи.

Основними темами зустрічі стали забезпечення безпеки іноземців та контроль за дотриманням ними законодавства України про правовий статус іноземців і осіб без громадянства.