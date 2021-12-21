Компанії, пов'язані з Порошенком, оштрафували на 280 мільйонів за монополізм

АМКУ оштрафував компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко. Штраф групі Roshen винесли за порушення законодавства про захист економічної конкуренції .

Антимонопольний комітет України оштрафував такі компанії: ТОВ "Інтерстарч Україна", ПрАТ "Дніпровський КПК", ПрАТ "Інтеркорн". Вони пов'язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – Порошенка.

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Компанії зловживали монопольним становищем

У АМКУ кажуть, що ці зловживали монопольним становищем. Мовиться про відсутність конкуренції на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

У чому полягають порушення:

у необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня – червня 2018 року, лютого – березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

у встановленні протягом 2018 – 2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Розгляд справи тривав півтора року. Комітет встановив, що протягом 2018 –2020 роках група цих компаній була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку.

Єдиним конкурентом були імпортери

На ринку, таким чином, встановлювали свої умови продажу та підтримували безсистемну цінову політику. Єдиним конкурентом компаній Порошенка були імпортери, проте їхні частки були невеликі.

Окрім патоки, група була єдиним виробником кукурудзяного крохмалю на території України.

У АМКУ кажуть, що ексклюзивно низькі ціни компанії встановлювали для кондитерських фабрик. Це робили начебто для того, аби завадити покупцям перейти до конкурента.

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