Росія активізовує війська з окупованого Придністров'я, – Генштаб

Путін намагається залучити до війни в Україні бодай якусь допомогу. Зокрема, робить це у невизнаному Придністров'ї.

У Генштабі повідомили, що там активізовують війська. Мовиться про підрозділи тих російських військ, які базуються на території Придністров'я.

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Це роблять для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Є передислокація російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки,

– кажуть у Генштабі.

Як пояснюють, такі дії ворога мають на меті підготовку до демонстрації готовності наступу та, можливо, бойових дій проти України.

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