Громадян Ботсвани може побільшати на фронті: Росія активізувала вербування у цій країні

Ботсвана заявила, що зростає кількість громадян, яких примушують воювати на боці Росії у війні проти України. Влада застерігає громадян від прийняття пропозицій про роботу без перевірки.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про вербування Росією африканців?

Багатьох громадян Ботсвани обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до бойових дій.

Кількість таких випадків "зростає тривожними темпами", а міністерство продовжує отримувати дзвінки від своїх громадян, які вже перебувають на передовій та розповідають про небезпечні умови, з якими вони стикаються.

Людей, які вербують африканців для війни проти Росії, уже заарештували та висунули звинувачення у Кенії та Південній Африці.

До прикладу, Кенія заявила, що Росія завербувала близько 1 000 її громадян. А південноафриканці потрапили на фронт через ігровий додаток. Чоловіки підписали однорічні військові контракти в Росії після зустрічі з людиною, яка представилася на відеогру.

Станом на початок 2026 року повідомляли про щонайменше 316 африканців загинули в боях проти України, багато з яких мали мінімальну військову підготовку.

Нагадаємо також, що у травні ГУР писало про ліквідацію громадянина Нігерії. Айебусіва Олабоде Віктор 1992 року народження загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Графське. А лютому розвідка повідомляла про двох інших нігерійських громадян – Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку, які теж загинули на фронті в Україні.

МЗС Нігерії офіційно висловило серйозне занепокоєння щодо випадків незаконного вербування своїх громадян. Країна вимагала припинити це, але Росія продовжила публічно брехати та нехтувати вимогами.