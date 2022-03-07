Росія з артилерії обстріляла Попасну та Комишуваху – є постраждалі

Росіяни вночі 7 березня атакували Попасну та Комишуваху, що на Луганщині. Наразі Державна служба з надзвичайних ситуацій рятує постраждалих.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що росіяни почали обстрілювати населені пункти приблизно о 20:50 7 березня.

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"Унаслідок ворожих обстрілів загорілися житлові будинки по вулиці Космічній в Комишувасі. Також по вулицях Леваневського, Лугова, Стеклозаводська, Міронівська, Клубна, провулку Деповській у Попасній, – зазначив Гайдай.

Завалились будинки

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі. З місць, де обвалилися житлові будинки, вони евакуювали з-під завалів людей та перевезли їх до бомбосховищ. Гайдай зазначив, що безпекова ситуація в інших населених пунктах залишається без змін.

Ситуація 6 березня

За словами Гайдая, окупанти 6 березня намагалися увірватися у Сєвєродонецьк зі Старобільського напрямку. Однак вони зазнали болючої поразки. Голова адміністрації наголосив, що Збройні сили України завдали росіянам численних втрат особового складу та знищили військову техніку.

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