Російський FPV-дрон поцілив у автодорогу під Покровськом: в автобусі постраждали цивільні

У суботу, 26 квітня, близько 07:15, російські військові атакували Шахівську ОТГ Покровського району Донеччини. Ворожий FPV-дрон поцілив у автодорогу в районі села Никанорівка, по якій рухався мікроавтобус.

Постраждали 4 людини. Про удар розповіли в Донецькій обласній прокуратурі, передає 24 Канал.

Дивіться також У Павлограді російський дрон убив шахтаря Олексія Хлібця і його 15-річну доньку Валерію

Що відомо про постраждалих

Унаслідок атаки противника поранено 4 цивільних, які перебували в салоні транспорту. Серед постраждалих, зокрема, 16-річний хлопець.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надали медичну допомогу.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину,

– зазначили правоохоронці.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уночі 26 квітня ворог поцілив БпЛА в багатоповерхівку Кам'янського. Загинув чоловік, ще 6 людей постраждали, серед них – 11-річна дитина та жінка у важкому стані.