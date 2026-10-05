Російські дрони атакували турецьке цивільне судно в Чорному морі: загинув капітан

Російські військові завдали удару двома безпілотниками по цивільному судну під прапором Туреччини, яке перевозило кукурудзу в нейтральних водах. Внаслідок атаки загинув капітан корабля, ще одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, на борту атакованого суховантажу перебували громадяни Азербайджану та Індії. Під час рятувальної операції з води врятували одинадцятьох моряків, один із яких дістав поранення, а доля ще однієї людини наразі з’ясовується.

Послідовний терор замість безпечного мореплавства

Глава держави наголосив, що агресор свідомо обирає затоплення цивільних суден замість забезпечення нормального мореплавства. Україна та треті країни неодноразово пропонували конкретні кроки для деескалації ситуації та гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.

Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати,

– Володимир Зеленський, Президент України.

За словами українського лідера, Росія послідовно продовжує терор проти торговельного флоту, підриваючи міжнародну продовольчу стабільність.