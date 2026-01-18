БпЛА влучив прямо у будинок: деталі смертельного удару по Харкову

Вночі 18 січня росіяни атакували Холодногірський район Харкова. Ворог влучив безпілотником у будинок. На жаль, загинула 20-річна дівчина. Також є постраждалі. Зокрема, отримала поранення 23-річна мешканка будинку.

За інформацією прокуратури, це був удар дроном "Герань-2". Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що це було пряме влучання у будинок приватного сектору.

"Удар "Герані-2" по приватному сектору. Руйнації дуже сильні, бо влучання пряме. Окрім того, що розбито від удару, ще зайнялася велика пожежа, яку ліквідовували ДСНС", – сказала вона.

Росія вдарила по критичній інфраструктурі

Анна Черненко зазначила, що близько 14 години протягом 20 хвилин Росія атакувала Індустріальний район з РСЗВ "Торнадо-С". Ціллю знову був об'єкт критичної інфраструктури.

Саме у цей час я була відносно неподалік. Кілька прильотів сталося просто на моїх очах. Багато людей відреагували і на повітряну тривогу, і на перші удари, які були всього за кілометр, півтора кілометра від місця, де ми перебували. Хтось побіг в укриття швидко, хтось не відреагував, бо, на жаль, це вже звично. Але я дуже прошу реагувати. Влучність росіян різна,

– підкреслила вона.

Цей удар відчуло все місто. Майже в усіх районах були певні перебої з опаленням. Однак не можна сказати, що ситуація саме в оселях критична. Водночас сам об'єкт дуже сильно пошкоджений.

Також є постраждалі. На жаль, троє людей отримали поранення через удари з РСЗВ "Торнадо-С". Людей забрали до медзакладів. Їм надавали всю необхідну допомогу.

