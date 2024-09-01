Окупанти вдарили по Слатиному на Харківщині: серед поранених – вагітна

Росія вночі атакувала селище міського типу Слатине Харківського району. На жаль, поранені люди, спалахнули пожежі.

Окупанти атакували населений пункт орієнтовно о 2:50 1 вересня. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

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Що відомо про атаку на Харківщину

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства,

– заявив Олег Синєгубов.

За словами глави Харківської обласної військової адміністрації, постраждав 67-річний чоловік. Його доправили в лікарню.

Росія цинічно обстріляла Харків

Російські окупанти ввечері 30 серпня цинічно обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами. Вороги вдарили по 5 районах міста. Зокрема, по Слобідському, Індустріальному, Немишлянському, Київському районах.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що внаслідок удару по обласному центру 99 поранених, 6 людей загинули. Серед жертв – 14-річна дівчинка, яка загинула на дитячому майданчику. Також окупанти вбили чоловіка 74 років, дівчину 18 років, жінку 73 років, чоловіка 49 років.