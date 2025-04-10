Атака "Шахедами" на Київ: які наслідки, є постраждалі

У ніч на 10 квітня російські загарбники вкотре атакували столицю України ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки й авто, спалахнули пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також У Миколаєві багато руйнувань внаслідок атаки "Шахедами": постраждали 10 людей

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київ 10 квітня

У ДСНС розповіли, що рятувальники були залучені до ліквідації наслідків російської атаки "Шахедами" у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

У Дарницькому пошкоджені приватні будинки й автомобілі, також повністю знищена одна з господарчих споруд.

Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації,

– зазначили в ДСНС.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складського приміщення. До речі, всі пожежі у Києві вже ліквідовані.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київ 10 квітня / Фото ДСНС

До гасіння й ліквідації наслідків атаки агресора були залучені понад 50 рятувальників і 13 одиниць спеціальної техніки.

