Атака "Шахедами" на Київ: які наслідки, є постраждалі
- Внаслідок атаки "Шахедами" на Київ пошкоджені будинки, автомобілі, сталися пожежі.
- Постраждали 2 жінки. Їм надали допомогу на місці.
У ніч на 10 квітня російські загарбники вкотре атакували столицю України ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки й авто, спалахнули пожежі, є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наслідки атаки "Шахедами" на Київ 10 квітня
У ДСНС розповіли, що рятувальники були залучені до ліквідації наслідків російської атаки "Шахедами" у Дарницькому та Голосіївському районах міста.
У Дарницькому пошкоджені приватні будинки й автомобілі, також повністю знищена одна з господарчих споруд.
Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації,
– зазначили в ДСНС.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складського приміщення. До речі, всі пожежі у Києві вже ліквідовані.
Наслідки атаки "Шахедами" на Київ 10 квітня / Фото ДСНС
До гасіння й ліквідації наслідків атаки агресора були залучені понад 50 рятувальників і 13 одиниць спеціальної техніки.