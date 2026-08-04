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24 Канал Новини України Росія атакувала Київ дронами: у столиці лунали вибухи
4 серпня, 21:10
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Оновлено - 21:30, 4 серпня

Росія атакувала Київ дронами: у столиці лунали вибухи

Данило Жоров

Росія у вівторок, 4 серпня, атакувала Україну "Шахедами". У Києві оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал.

Яка ситуація в Києві?

Тривогу в Києві ввечері 4 серпня оголошували двічі. Спершу о 18:06, вона тривала до 18:44. Згодом о 19:27, відбій дали о 21:05.

О 20:48 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який рухався курсом на Київ з півночі. 

За повідомленнями телеграм-каналів, БпЛА типу "Шахед" летів у бік масиву Видубичі у Печерському районі, проте його збили. Близько 20:55, жителі столиці чули вибух. 

Інформації про постраждалих попередньо немає.

 

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