4 серпня, 21:10
Оновлено - 21:30, 4 серпня
Росія атакувала Київ дронами: у столиці лунали вибухи
Росія у вівторок, 4 серпня, атакувала Україну "Шахедами". У Києві оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал.
Яка ситуація в Києві?
Тривогу в Києві ввечері 4 серпня оголошували двічі. Спершу о 18:06, вона тривала до 18:44. Згодом о 19:27, відбій дали о 21:05.
О 20:48 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який рухався курсом на Київ з півночі.
За повідомленнями телеграм-каналів, БпЛА типу "Шахед" летів у бік масиву Видубичі у Печерському районі, проте його збили. Близько 20:55, жителі столиці чули вибух.
Інформації про постраждалих попередньо немає.