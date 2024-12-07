Росія атакувала невідомою ракетою і "Шахедами": скільки цілей збили

В ніч на 7 грудня російська армія продовжила терор українських міст. Ворог застосував невстановлену ракету, "Шахеди" та дрони інших типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про нічну атаку на Україну

Повітряні сили повідомили, що в ніч проти 7 грудня Росія вдарила ракетою невстановленого типу по Сумщині. Також в повітряному просторі України фіксували 14 ударних дронів "Шахед" та безпілотників інших типів.

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях,

– повідомляють оборонці неба.

Також у ПС додали, що 6 безпілотників було локаційно втрачено, ще 1 – вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.

Говорячи про невстановлену ракету на Сумщині, Повітряні сили, ймовірно, мають на увазі ранковий удар по Конотопській громаді. Мер міста заявляв про удари по балістикою. Тривогу було оголошено вже після вибухів. У Сумській ОВА заявили про атаку на об'єкт інфраструктури.