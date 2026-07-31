Росія атакувала підприємство та цивільну інфраструктуру на Київщині

Вранці 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. В області працювала ППО, є збиті ворожі цілі.

Про наслідки атаки розповіли в Київській ОВА.

Наслідки атаки на Київщину

Унаслідок російської атаки у Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

А у Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа трав'яного настилу. Рятувальники її оперативно ліквідували.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

На місцях продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

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Нагадаємо, що вдень росіяни атакували Одесу ракетами. Унаслідок цього там пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу.

За попередніми даними, постраждало 2 людини: 43-річний чоловік та 72-річна жінка.