Українські моряки врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки, однак є втрати

Ворожий дрон влучив по суховантажному судну Туреччини VICTRESS, який йшов під прапор Панами. Як наслідок – спалахнула масштабна пожежа.

На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Про це розповіли у ВМС ЗСУ.

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Що відомо про порятунок екіпажу турецького судна?

Враховуючи складну ситуацію та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажі катерів ВМС ЗСУ провели рятувальну операцію та евакуювали екіпаж суховантажного судна. На жаль, серед них є втрати.

Цей випадок вкотре демонструє, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству,

– йдеться у повідомленні ВМС.

Порятунок екіпажу іноземного судна / Фото ВМС ЗСУ

Нагадаємо, що атаки на цивільні судна є поширеною практикою окупантів.

Так, лише три дні тому російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі, які виходили з портів Одещини.

Під удар потрапило судно під прапором Панами. Один член екіпажу загинув, ще двоє дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані.

Також було атаковано судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там легкі поранення отримали троє членів екіпажу.