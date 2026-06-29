Росія атакувала Україну 108 БпЛА: як відпрацювала ППО

Росія вночі здійснила чергову масовану атаку на Україну, запустивши 108 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО працювали у кількох регіонах України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО?

У ніч на 29 червня ворог атакував 108 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

ТОТ Донецької області,

Чауда,

Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, оборонці неба 82 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих й уламків на 4 локаціях.

У Повітряних силах попередили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях, якщо у Вашому регіоні оголошена повітряна тривога.

Результати роботи протиповітряної оборони в регіонах України / Інфографіка ПС ЗСУ