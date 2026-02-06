Росія атакувала Україну понад 300 ударними БпЛА, "Кинджалами" та Х-59: є влучання на 14 локаціях

Російська армія вночі та вранці 6 лютого завдала комбінованого удару по Україні. Ворог запустив понад 300 ударних БпЛА, "Кинджали" та крилаті ракети типу Х-59/69.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО вночі 6 лютого?

Повітряні сили розповіли, що у ніч на 6 лютого (з 18:00 5 лютого) та протягом ранку цього ж дня противник атакував Україну 328 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії;

ТОТ Донецьк.

Близько 200 із них – були "Шахеди".

Також окупанти здійснили пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів. Внаслідок активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється,

– написали військові.

Також, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях і падіння уламків на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували військові.