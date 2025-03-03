Росія атакувала Україну понад 80 безпілотниками: скільки збила ППО

У ніч на 3 березня російські військові вкотре запустили по Україні "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів. Загалом 83 дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки безпілотників збили 3 березня 2025 року

З 19:00 2 березня агресор атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з таких напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Черговий повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина й Запоріжжя.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні / Інфографіка Повітряних сил