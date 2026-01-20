Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою "Циркон" з території Криму

У ніч на 20 січня росіяни атакували українську територію однією протикорабельною ракетою "Циркон". Окрім цього, вони також запустили балістику та ударні дрони.

Частину цілей збила українська ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росіяни завдали удару по об'єкту на Полтавщині: спалахнули пожежі

Скільки цілей під час атаки збила ППО?

З 19:00 19 січня та протягом ночі 20 січня Росія атакувала Україну однією протикорабельною ракетою "Циркон" з Криму, 18 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-300" з Брянська та Ростовської області та 15 крилатими ракетами Х-101 з Вологодської області.

Окрім цього, ворог запустив 339 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ (територія Росії), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк). Зазначається, що близько 250 із них – "Шахеди".

Основним напрямком удару була Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі, а саме 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється. У Повітряних силах зазначають, що, станом на 10:06, атака триває, в повітряному просторі залишається декілька ворожих дронів.



Скільки цілей збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки атаки на Україну?