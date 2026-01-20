Вінниччина під вогнем: Росія вдарила по критичній інфраструктурі
- Російські війська атакували Вінниччину, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.
- Начальниця Вінницької ОВА повідомила, що всі відповідні служби працюють на місці події.
Російські війська постійно атакують Україну. У ніч на 20 січня під атакою опинилася Вінниччина.
Там є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.
Які наслідки атаки на Вінниччину?
За даними Заболотної, внаслідок нічної ворожої атаки у Вінницькій області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу. Дякую силам ППО за захист!
– написала начальниця Вінницької ОВА.
Масована атака на Україну: коротко про головне
У ніч на 20 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок цього тисячі багатоповерхівок у Києві залишилися без тепла, а Лівий берег – без водопостачання. Також постраждало двоє людей.
Окрім цього, у столиці змінено рух метро. Червона лінія курсує між "Академмістечком" та "Арсенальною", а на зеленій лінії інтервали становлять до 10 хвилин між різними станціями.
Також в Україні впроваджено аварійні відключення світла. Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми, відключення скасують після нормалізації ситуації.