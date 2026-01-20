Вінниччина під вогнем: Росія вдарила по критичній інфраструктурі

Російські війська постійно атакують Україну. У ніч на 20 січня під атакою опинилася Вінниччина.

Там є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Які наслідки атаки на Вінниччину?

За даними Заболотної, внаслідок нічної ворожої атаки у Вінницькій області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Усі відповідні служби працюють на місці події. Дякую за оперативну і злагоджену роботу. Дякую силам ППО за захист!

– написала начальниця Вінницької ОВА.

