На Запоріжжя скинули 9 авіабомб: 4 людини загинули, 6 поранені

Російські окупанти вкотре завдали ударів по Запоріжжю. Потужні вибухи пролунали в обласному центрі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про російську атаку?

У Запоріжжі повітряну тривогу оголосили ще о 15:58. Тоді для міста виникла загроза дронів і балістики.

Близько 17:07 стало відомо про пуски росіянами КАБів. За кілька хвилин у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. У місті зафіксували задимлення.

За словами Федорова, ворог завдав 9 ударів КАБами по обласному центру. Внаслідок обстрілу четверо людей загинули, ще шестеро поранені.

Коли Росія ще атакувала Запоріжжя?

Надвечір 19 червня російські війська вдарили по Запоріжжю. Ворожий безпілотник атакував будівлю логістичного оператора.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Вибухова хвиля та уламки пошкодили транспортні засоби та об'єкти інфраструктури. Рятувальники загасили пожежу. За даними ДСНС, через російську атаку постраждали щонайменше 10 людей, в тому числі співробітник поліції.

Внаслідок ворожого удару увечері 16 червня сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі у Запоріжжі. Внаслідок атаки поранень зазнали 7 осіб, а одна людина загинула.