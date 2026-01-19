Росія прагне страху та паніки: військовий оглядач про загрозу ударів по підстанціях АЕС

Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру, зокрема об'єкти біля АЕС, намагаючись використати морози для дестабілізації суспільства та тиску заради капітуляційних умов.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що захист атомних станцій залишається виключно українською відповідальністю, тому відповідь на ворожі загрози має включати удари по російській території.

Чому МАГАТЕ мовчить, коли обстрілюють Запорізьку АЕС?

Організація МАГАТЕ, яка має контролювати та захищати атомні об'єкти, фактично перебуває під впливом Росії, про що свідчать численні фото та відео, зокрема щодо обстрілів електростанцій.

МАГАТЕ демонструє абсолютну пасивність навіть за великих загроз реакторам Запорізької АЕС, маніпулюючи доказами обстрілів. Тому не здивуюся, що вони навіть не висловлять стурбованості. На жаль, захист наших об'єктів – це виключно наші виклики,

– сказав Тимочко.

Росія не буде бити безпосередньо по реакторах, але готова атакувати іншу критичну інфраструктуру. Ймовірно вони намагатимуться вивести з ладу розподільчі станції, які передають електроенергію з атомних електростанцій, розраховуючи на обмеження виробітку електроенергії.

Чи здатні удари по енергетиці дестабілізувати Україну взимку?

"На жаль, країни НАТО та Європи, які могли б серйозно допомогти нам, зав'язалися у внутрішніх розбірках. США, як наш лідер, не консолідують демократичний світ для протидії терористичним підходам росіян. Путін бачить це і намагається використати цю слабкість", – зауважив Тимочко.

Противник не створюватиме ядерну катастрофу, розуміючи її глобальні наслідки, але намагатиметься вивести з ладу атомні електростанції, щоб припинити постачання електроенергії цивільному населенню та критичним об'єктам.

Україна у відповідь завдає ударів по російській території, щоб стримати ворожий ударний потенціал, а противник намагається використати погодні умови для посилення тиску.

Агресивні заяви та удари росіян – це спроби нагнати паніку й максимально дестабілізувати українське суспільство під час морозів. Тому наша відповідь на такі загрози має бути не переговорною, а превентивною та безпековою,

– сказав Тимочко.

Що ще відомо про наслідки обстрілів української енергетики?