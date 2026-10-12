Росія атакує Київ дронами: у столиці та області працює ППО
Російські війська продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. Удень 12 жовтня вибухи прогриміли в Києві.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та обласна військова адміністрація.
Що відомо про вибухи в Києві?
Повітряна тривога у Київській області оголошена ще з орієнтовно 09:32. Вже близько 10:27 загроза поширилася на столицю. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію реактивного безпілотника над містом.
Згодом там уточнили про реактивний БпЛА, який фіксували над Київським водосховищем, він рухався у напрямку столиці. Незадовго після цього, орієнтовно об 11:30 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Києві.
У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях,
– написав мер.
Зауважимо, що через декілька хвилин обласна військова адміністрація також повідомила про фіксацію руху ворожих безпілотників. Згідно з оприлюдненою інформацією, у регіоні також працювали сили протиповітряної оборони.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", – наголошували там.
Які наслідки атаки?
Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі Києва є падіння уламків БпЛА на приватний будинок.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, за кілька годин до цього реактивні безпілотники дісталися до Волині. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА у напрямку обласного центру. Унаслідок цього у Луцьку було чути вибухи.