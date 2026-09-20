Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Росія атакує Київщину: в регіоні прогриміли вибухи
20 вересня, 08:12
1
Оновлено - 08:16, 20 вересня

Росія атакує Київщину: в регіоні прогриміли вибухи

Тетяна Бабич

Ворожі безпілотники майже не припиняють атакувати українські міста. Після оголошення тривоги на Київщині місцеві чули вибухи.

У регіоні працює ППО. Про це повідомляє КОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

Приблизно з 7:40 різними районами Київської області почала ширитися повітряна тривога. "Жовтими" стали Обухівський, Білоцерківський, Фастівський, Бучанський райони.

Так, на регіон рухалися російські дрони. Жителі Київщини здригнулися від вибухів.

В області працює ППО,
– зазначили в КОВА.

Там також закликали всіх перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

 

Пов'язані теми:

Вибух
Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе Київська область