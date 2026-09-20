20 вересня, 08:12
Оновлено - 08:16, 20 вересня
Росія атакує Київщину: в регіоні прогриміли вибухи
Ворожі безпілотники майже не припиняють атакувати українські міста. Після оголошення тривоги на Київщині місцеві чули вибухи.
У регіоні працює ППО. Про це повідомляє КОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
Приблизно з 7:40 різними районами Київської області почала ширитися повітряна тривога. "Жовтими" стали Обухівський, Білоцерківський, Фастівський, Бучанський райони.
Так, на регіон рухалися російські дрони. Жителі Київщини здригнулися від вибухів.
В області працює ППО,
– зазначили в КОВА.
Там також закликали всіх перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.