Росія атакує Київщину "Шахедами": працює ППО

Росія увечері 11 липня знову атакує Київщину "Шахедами". В області працює ППО по російських цілях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також "Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека

Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину?

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 19:22.

"Київська область – загроза застосування ударних БпЛА", – писали у Повітряних силах.

О 19:36 там додали, що група російських безпілотників рухається на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

А о 19:50 мешканців області попередили, що у повітряному просторі уже зафіксовано перші БпЛА.

Сили ППО працюють по них.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликають в ОВА.

Також там наголосили на важливості дотримання інформаційної тиші – не можна фіксувати та викладати у мережу роботу ППО.