Росія атакує Київщину "Шахедами": працює ППО
- Росія атакує Київщину безпілотниками "Шахедами", працює ППО.
- Повітряну тривогу оголосили о 19:22.
Росія увечері 11 липня знову атакує Київщину "Шахедами". В області працює ППО по російських цілях.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також "Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека
Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину?
Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 19:22.
"Київська область – загроза застосування ударних БпЛА", – писали у Повітряних силах.
О 19:36 там додали, що група російських безпілотників рухається на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
А о 19:50 мешканців області попередили, що у повітряному просторі уже зафіксовано перші БпЛА.
Сили ППО працюють по них.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– закликають в ОВА.
Також там наголосили на важливості дотримання інформаційної тиші – не можна фіксувати та викладати у мережу роботу ППО.