Захисники відбили наступ ворога на Покровському напрямку: що вдалося знищити
- Українські війська відбили наступ російських сил на Покровському напрямку, знищивши бронетехніку та піхоту.
- Оперативне угруповання військ "Хортиця" опублікувало відео з кадрами успішної оборони.
У Донецькій області продовжує зберігатися важка ситуація, особливо складно нашим військам на Покровському напрямку. Втім, і там наші захисники завдають втрат ворогу.
На цій ділянці фронту вони відбили наступ ворога, знищивши бронетехніку та піхоту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
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Що відомо про відбиття наступу біля Покровська
Як повідомили у каналі "Хортицький вітер", на Покровському напрямку противник намагався прорвати оборону українських військ, кинувши в бій танк, а також дві бойові машини піхоти. Втім, завдяки злагодженій роботі росіяни зазнали поразки.
Згідно з оприлюдненою інформацією, пілоти батальйону безпілотних систем бригади "Червона калина" спільно з побратимами з бригади морської піхоти відпрацювали з безпілотників по ворожій техніці, позбавивши окупантів шансів прорватися.
Чітка координація, швидке прийняття рішень та влучні удари – і ще одна атака росіян захлинулася в українській землі. Ворог не пройде,
– додали у повідомленні.
Там також показали кадри, оприлюднені 14 бригадою оперативного призначення імені Івана Богуна "Червона Калина".
Захисники відбили наступ ворога на Покровському напрямку: дивіться відео
До слова, за словами Олександра Сирського, на Покровському напрямку лише впродовж січня 2025 року наші захисники знешкодили понад 15 тисяч загарбників, з яких близько 7 тисяч померло. Також на цій ділянці фронту активно нищать техніку ворога.