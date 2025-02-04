Захисники відбили наступ ворога на Покровському напрямку: що вдалося знищити

У Донецькій області продовжує зберігатися важка ситуація, особливо складно нашим військам на Покровському напрямку. Втім, і там наші захисники завдають втрат ворогу.

На цій ділянці фронту вони відбили наступ ворога, знищивши бронетехніку та піхоту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Що відомо про відбиття наступу біля Покровська

Як повідомили у каналі "Хортицький вітер", на Покровському напрямку противник намагався прорвати оборону українських військ, кинувши в бій танк, а також дві бойові машини піхоти. Втім, завдяки злагодженій роботі росіяни зазнали поразки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, пілоти батальйону безпілотних систем бригади "Червона калина" спільно з побратимами з бригади морської піхоти відпрацювали з безпілотників по ворожій техніці, позбавивши окупантів шансів прорватися.

Чітка координація, швидке прийняття рішень та влучні удари – і ще одна атака росіян захлинулася в українській землі. Ворог не пройде,

– додали у повідомленні.

Там також показали кадри, оприлюднені 14 бригадою оперативного призначення імені Івана Богуна "Червона Калина".

Захисники відбили наступ ворога на Покровському напрямку: дивіться відео

До слова, за словами Олександра Сирського, на Покровському напрямку лише впродовж січня 2025 року наші захисники знешкодили понад 15 тисяч загарбників, з яких близько 7 тисяч померло. Також на цій ділянці фронту активно нищать техніку ворога.