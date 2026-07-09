"Це буде дорого для Росії": чому удари по НПЗ шкодять Кремлю більше, ніж Україні атаки на АЗС

Росія намагається вдарити по українській паливній інфраструктурі, атакуючи АЗС. Водночас Україна завдає ударів по російських нафтобазах і нафтопереробних заводах, що може мати значно серйозніші наслідки для країни-агресорки.

24 Канал проаналізував ситуацію, пов'язану з атаками по території Росії та ударами, які окупанти завдають по Україні, намагаючись спровокуватми паливну кризу вже у нас.

У цьому нам допоміг воєнний експерт Павло Нарожний. Він пояснив, чому у паливній війні Росія може бути більш вразливою, адже її система залежить від власних нафтопереробних потужностей. Україна ж після знищення НПЗ ще у 2022 році перейшла на імпорт нафтопродуктів із Європи.

Читайте розбір поточного стану "паливної війни" між Україною та Росією в матеріалі 24 Каналу.

Чому Росія більш вразлива у паливній війні

В Україні станом на 2026 рік фактично відсутня ланка перероблення. Чотири великі українські НПЗ, а також менші підприємства були знищені російськими ударами на початку повномасштабного вторгнення. Тому Україна мусила адаптуватися та шукати варіанти.

Тепер Україна отримує необхідні нафтопродукти з Європи. Там переробляють нафту, після чого в Україну надходять бензин, дизель та інші види пального.

У Росії такої альтернативи немає, це взагалі-то "держава-бензоконка", але тепер після українських ударів по НПЗ окупантів Росії їй потрібно забезпечувати величезний внутрішній ринок.

Зверніть увагу! Росія після ударів по українських АЗС розгорнула інформаційну кампанію про нібито нестачу пального в Україні. Ворог поширює фейки про дефіцит бензину. Однак у Центрі протидії дезінформації запевняють, що запасів достатньо навіть у прифронтових регіонах, а мета таких заяв – посіяти паніку серед населення.

З огляду на це, на думку Павла Нарожного, перед росіянами стоять куди більші проблеми.

І тут все ж таки вразливість більше у Росії, тому що ми маємо можливість завдавати ударів як по АЗС, так і по нафтопереробних заводах (НПЗ), що може зупинити транспорт (на території країни-агресорки – 24 Канал),

– сказав військовий експерт.

Крім того, кількість країн, які мають надлишкові потужності для перероблення нафти – обмежена. Зокрема мовиться про Казахстан та Індія. Однак, якщо ці країни й співпрацюватимуть із Росією, то лише на власних умовах.

Для Росії це створює додаткові труднощі. Адже спочатку Москва продає нафту зі значною знижкою до світових цін, після чого змушена буде купувати готові нафтопродукти вже з додатковою вартістю.

Важливо! В Іркутській області Росії зафіксували стрімкий стрибок попиту на пальне, де обсяги реалізації на заправках компанії "Роснєфть" підскочили одразу наполовину. Експерти пов'язують такий ажіотаж із поширенням паливної кризи вглиб країни на тлі регулярних атак на російські нафтопереробні заводи.

Цікаво, що Індія, яка виробляє бензин з російської нафти, яку купляє з відчутним дисконтом, сама експортує бензин по всьому світу, тому Росія конкуруватиме за ці ресурси з іншими покупцями.

Росія буде одним зі споживачів. Якщо хтось інший дасть кращу ціну Індії, то навіщо їм Росія з її нафтою?,

– зазначив військовий експерт.

Україна тримає удар

Що ж стосується російських ударів по українських АЗС, то така ворожа тактика для нас неприємна та відверто варварська, але вона не здатна повністю паралізувати пересування транспорту в країні.

"У нас розгалужена мережа – тисячі заправок. Тому якщо, умовно кажучи, у Києві чи в якомусь іншому місті палять 10 бензозаправок із наявних сотні, це проблем із постачанням для споживачів ніяк не створить", – сказав Нарожний.

Експерт навів приклад прифронтових регіонів, де навіть після знищення стаціонарних АЗС транспорт продовжує працювати завдяки мобільним рішенням. Те саме будуть робити АЗС, якщо росіяни продовжать свої удари. Але вони точно не залишаться безкарними. Вже зараз на операторів російських дронів, які "кошмарять" українські АЗС, ведеться справжнє сафарі.