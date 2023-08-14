Не лише "Шахеди": які ще БпЛА та де використовує Росія у війні проти України

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Для цього ворог використовує не лише крилаті ракети, а й дрони.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, які безпілотники ворог використовує проти України. Мовиться не лише про "Шахеди" та "Орлан-10", про які ми чуємо ледь не щодня, передає 24 Канал.

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Росія не обмежується "Шахедами"

Росія, крім "Шахедів" використовує інші БпЛА. Скажімо, Mohajer-6 постійно курсує в районі острова Зміїний. Навіть до кордонів Одеської області, Бессарабії. Таким чином і такий тип ударних БпЛА присутній у Росії на озброєнні,

– зауважив він.

Юрій Ігнат нагадав, що у Росії також є свої БпЛА "Форпост", "Орлан-10" та "Ланцети". Останніми окупанти "дошкуляють передній лінії фронту".

Речник Повітряних сил також прокоментував новину про те, що Росія почала виготовлення своєї версії "Шахедів". Раніше окупанти просто переклеювали лейбу та видавали іранські безпілотники за свої.

На думку Юрія Ігната, немає жодного значення, як називатиметься цей дрон і чи буде він іранським. Натомість важливо зробити все можливе для того, щоб Росія та Іран більше не отримували запчастини, які використовують для виготовлення дронів-камікадзе.

Звернімо увагу на те, що у ніч проти 14 серпня росіяни запускали "Шахеди" по Україні. На щастя, всі ударні БпЛА вдалося збити силам ППО.

Атакували дронами та ракетами

Росіяни здійснили нічну атаку в кілька хвиль. Спочатку били дронами, потім – крилатими ракетами, а після цього – знову дронами.

Загалом окупанти випустили 15 "Шахедів" і 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Дрони-камікадзе ворог запустив з Приморсько-Ахтарська, а от "Калібри" з фрегата в районі Ялти, з акваторії Чорного моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття,

– йдеться у дописі.

До слова, близько 05:00 14 серпня на Бахмутському напрямку вдалося збити російський вертоліт – Ка-52. Результативну роботу виконав зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ.