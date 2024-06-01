Росія атакує Україну дронами та ракетами: у Києві та низці областей – тривога

1 червня 2024, 02:41
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У ніч проти 1 червня ворог випустив по Україні чимало "Шахедів". Є також інформація про ймовірні пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС.

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. "Шахеди" вже долетіли до західних регіонів, а тривога на Сході пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет.

02:55, 01 червня

Сирени лунають в Івано-Франківській області.

02:51, 01 червня

Повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет з Ту-95МС.

  • Харківська, Дніпропетровська, Донецька області – загроза ударних БпЛА.
  • БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
  • БпЛА у західній частині Кіровоградської області, курс західний.
  • БпЛА у південній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА у південній та східній частині Хмельницької області, курс західний.
  • БпЛА ц центральній та південній частині Тернопільської області, курс західний.

02:46, 01 червня

Повітряну тривогу оголосили у Києві та області, а також на Чернігівщині.

02:36, 01 червня

Могли бути пуски ракет

За інформацію Повітряних сил, тривога у східних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

02:19, 01 червня

"Ракетна небезпека для східних областей", – попередили у Повітряних силах.

02:08, 01 червня

Де зараз російські дрони-камікадзе:

  • у південній та західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний;
  • у південній та східній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний;
  • у північній частині Хмельницької області, курс західний;
  • у західній частині Житомирської області, курс західний.
01:41, 01 червня

У Росії підняли Ту-95МС

Зафіксовано активність 4 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья та 2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс. Вони здійснюють політ у напрямку пускових рубежів.Повітряні сили просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Автор: Ірина Буртик