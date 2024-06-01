Росія атакує Україну дронами та ракетами: у Києві та низці областей – тривога

У ніч проти 1 червня ворог випустив по Україні чимало "Шахедів". Є також інформація про ймовірні пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС.

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. "Шахеди" вже долетіли до західних регіонів, а тривога на Сході пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет.