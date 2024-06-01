Росія атакує Україну дронами та ракетами: у Києві та низці областей – тривога
У ніч проти 1 червня ворог випустив по Україні чимало "Шахедів". Є також інформація про ймовірні пуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС.
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. "Шахеди" вже долетіли до західних регіонів, а тривога на Сході пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет.
Сирени лунають в Івано-Франківській області. Повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет з Ту-95МС. Повітряну тривогу оголосили у Києві та області, а також на Чернігівщині. За інформацію Повітряних сил, тривога у східних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. "Ракетна небезпека для східних областей", – попередили у Повітряних силах. Де зараз російські дрони-камікадзе: Зафіксовано активність 4 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья та 2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс. Вони здійснюють політ у напрямку пускових рубежів.Повітряні сили просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Могли бути пуски ракет
У Росії підняли Ту-95МС
Сирени лунають в Івано-Франківській області.
Повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет з Ту-95МС.
Повітряну тривогу оголосили у Києві та області, а також на Чернігівщині.
За інформацію Повітряних сил, тривога у східних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
"Ракетна небезпека для східних областей", – попередили у Повітряних силах.
Де зараз російські дрони-камікадзе:
Зафіксовано активність 4 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья та 2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс. Вони здійснюють політ у напрямку пускових рубежів.Повітряні сили просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.