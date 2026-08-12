Росія запустила по Україні БпЛА, є загроза ракет: де зараз небезпечно
Росія в ніч з 11 на 12 серпня атакує Україну "Шахедами". В багатьох областях оголосили повітряну тривогу
Повітряні сили повідомляють актуальну інформацію про рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найголовніше.
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Де зараз загроза: дивіться карту
КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини. Реактивні БпЛА курс на Київ з півночі! Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Швидкісна ціль на Одесу! Швидкісна ціль у напрямку півдня Миколаївщини. БпЛА на Велику Димерку з півночі! Реактивні БпЛА з півночі Київщини та з Київського водосховища, курс на столицю. БпЛА з півдня та заходу Чернігівщини, курс на Київщину. Швидкісні цілі на Сумщині, курс на схід Чернігівщини. Монітори пишуть, це "Циркони". БпЛА в напрямку Ніжина зі сходу. БпЛА у північно-західній частині Чернігівщини, на південно-західний напрямок. БпЛА на Суми з півночі. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь. БпЛА в напрямку Харкова з півночі. Реактивні БпЛА в районі населених пунктів Бахмач, Борозна та Прилуки на Чернігівщині, курс на захід. БпЛА на Запоріжжя з півдня. Реактивні БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини. Реактивні БпЛА на Суми з півдня. Реактивні БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину. Реактивні БпЛА на сході та заході Сумщини, курс західний. Група реактивних БпЛА в напрямку Харкова з півдня. Реактивні БпЛА на сході Миколаївщини, курс на північ. Реактивні БпЛА на схід Сумщини з Харківщини. Реактивні БпЛА на сході Харківщини, курс на північ. БпЛА на сході від Миколаєва, курс на північ. Реактивні БпЛА з півдня в напрямку Херсона. Реактивні БпЛА на заході Харківщини, на північно-західний напрямок. Ударні БпЛА у південно-східній частині Харківщини, на північно-західний напрямок. Реактивний БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу. Реактивні БпЛА на Запоріжжі у напрямку Нікополя, Кривого Рогу. Ударні БпЛА у напрямку Херсону. Ударні БпЛА на Запоріжжя з півдня. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Група ударних БпЛА у напрямку Національного природного парку "Тузловські лимани" з Чорного моря. За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. У Дніпрі працює ППО. Ударні БпЛА в районі. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини. Внаслідок ворожого удару постраждав житловий будинок в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак. Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини. Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину. Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря. Дорозвідка на Одещині. По БпЛА в Одесі дорозвідка. 1 БпЛА у бік центру Одеси. 1 реактивний БпЛА виявили над Коблево. Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря. Ударний БпЛА на Харків з півночі. Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини. Пуски КАБ на Запоріжжя.
Росія атакувала житловий будинок в Одесі
КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини.
Реактивні БпЛА курс на Київ з півночі!
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Швидкісна ціль на Одесу!
Швидкісна ціль у напрямку півдня Миколаївщини.
БпЛА на Велику Димерку з півночі!
Реактивні БпЛА з півночі Київщини та з Київського водосховища, курс на столицю.
БпЛА з півдня та заходу Чернігівщини, курс на Київщину.
Швидкісні цілі на Сумщині, курс на схід Чернігівщини.
Монітори пишуть, це "Циркони".
БпЛА в напрямку Ніжина зі сходу.
БпЛА у північно-західній частині Чернігівщини, на південно-західний напрямок.
БпЛА на Суми з півночі.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Реактивні БпЛА в районі населених пунктів Бахмач, Борозна та Прилуки на Чернігівщині, курс на захід.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Реактивні БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини.
Реактивні БпЛА на Суми з півдня.
Реактивні БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
Реактивні БпЛА на сході та заході Сумщини, курс західний.
Група реактивних БпЛА в напрямку Харкова з півдня.
Реактивні БпЛА на сході Миколаївщини, курс на північ.
Реактивні БпЛА на схід Сумщини з Харківщини.
Реактивні БпЛА на сході Харківщини, курс на північ.
БпЛА на сході від Миколаєва, курс на північ.
Реактивні БпЛА з півдня в напрямку Херсона.
Реактивні БпЛА на заході Харківщини, на північно-західний напрямок.
Ударні БпЛА у південно-східній частині Харківщини, на північно-західний напрямок.
Реактивний БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу.
Реактивні БпЛА на Запоріжжі у напрямку Нікополя, Кривого Рогу.
Ударні БпЛА у напрямку Херсону.
Ударні БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Група ударних БпЛА у напрямку Національного природного парку "Тузловські лимани" з Чорного моря.
За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
У Дніпрі працює ППО.
Ударні БпЛА в районі. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини.
Внаслідок ворожого удару постраждав житловий будинок в Одесі.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак.
Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини.
Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину.
Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря.
Дорозвідка на Одещині.
По БпЛА в Одесі дорозвідка.
1 БпЛА у бік центру Одеси.
1 реактивний БпЛА виявили над Коблево.
Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.
Ударний БпЛА на Харків з півночі.
Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.
Пуски КАБ на Запоріжжя.