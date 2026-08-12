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24 Канал Новини України Росія запустила по Україні БпЛА, є загроза ракет: де зараз небезпечно
12 серпня, 05:53
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Росія запустила по Україні БпЛА, є загроза ракет: де зараз небезпечно

Данило Жоров

Росія в ніч з 11 на 12 серпня атакує Україну "Шахедами". В багатьох областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили повідомляють актуальну інформацію про рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найголовніше. 

Що відомо відомо про рух російських дронів?

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, перебувайте у безпечних місцях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз загроза: дивіться карту

 

 

 

06:27, 12 серпня

КАБи на південно-східну частину Дніпропетровщини.

06:19, 12 серпня

Реактивні БпЛА курс на Київ з півночі!

06:19, 12 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

06:15, 12 серпня

Швидкісна ціль на Одесу!

06:13, 12 серпня

Швидкісна ціль у напрямку півдня Миколаївщини.

06:09, 12 серпня

БпЛА на Велику Димерку з півночі!

06:07, 12 серпня

Реактивні БпЛА з півночі Київщини та з Київського водосховища, курс на столицю.

06:01, 12 серпня

БпЛА з півдня та заходу Чернігівщини, курс на Київщину.

05:59, 12 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
05:52, 12 серпня

Швидкісні цілі на Сумщині, курс на схід Чернігівщини. 

Монітори пишуть, це "Циркони".

05:50, 12 серпня

БпЛА в напрямку Ніжина зі сходу.

БпЛА у північно-західній частині Чернігівщини, на південно-західний напрямок.

05:35, 12 серпня

БпЛА на Суми з півночі.

05:26, 12 серпня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.

05:17, 12 серпня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

05:10, 12 серпня

Реактивні БпЛА в районі населених пунктів Бахмач, Борозна та Прилуки на Чернігівщині, курс на захід.

05:05, 12 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

05:01, 12 серпня

Реактивні БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини.

Реактивні БпЛА на Суми з півдня.

04:55, 12 серпня

Реактивні БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

Реактивні БпЛА на сході та заході Сумщини, курс західний.

04:30, 12 серпня

Група реактивних БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

Реактивні БпЛА на сході Миколаївщини, курс на північ.

04:24, 12 серпня

Реактивні БпЛА на схід Сумщини з Харківщини.

Реактивні БпЛА на сході Харківщини, курс на північ.

04:12, 12 серпня

БпЛА на сході від Миколаєва, курс на північ.

Реактивні БпЛА з півдня в напрямку Херсона.

Реактивні БпЛА на заході Харківщини, на північно-західний напрямок.

03:51, 12 серпня

Ударні БпЛА у південно-східній частині Харківщини, на північно-західний напрямок.

03:05, 12 серпня

Реактивний БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу.

02:05, 12 серпня

Реактивні БпЛА на Запоріжжі у напрямку Нікополя, Кривого Рогу. 

Ударні БпЛА у напрямку Херсону.

01:37, 12 серпня

Ударні БпЛА на Запоріжжя з півдня.

01:30, 12 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

01:19, 12 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
00:03, 12 серпня

Група ударних БпЛА у напрямку Національного природного парку "Тузловські лимани" з Чорного моря.

23:47, 11 серпня

За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. 

23:40, 11 серпня

У Дніпрі працює ППО.

23:37, 11 серпня

Ударні БпЛА в районі. Очакова у напрямку Миколаївщини та Одещини.

23:34, 11 серпня

Росія атакувала житловий будинок в Одесі

Внаслідок ворожого удару постраждав житловий будинок в Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак.

23:23, 11 серпня

Загроза застосування ударних БпЛА на півночі Харківщини та центральної частини Сумщини.

22:59, 11 серпня

Швидкісна ціль на Харківщині курсом на Полтавщину.

22:43, 11 серпня

Ударний БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Дорозвідка на Одещині.

22:42, 11 серпня

По БпЛА в Одесі дорозвідка.

22:38, 11 серпня

1 БпЛА у бік центру Одеси. 

1 реактивний БпЛА виявили над Коблево.

 

22:22, 11 серпня

Реактивні БпЛА у напрямку Чорноморське/Південне з Чорного моря.

21:43, 11 серпня

Ударний БпЛА на Харків з півночі.

21:15, 11 серпня

Ударні та реактивні БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини.

21:14, 11 серпня

Пуски КАБ на Запоріжжя.

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