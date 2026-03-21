Росія атакує Запоріжжя: лунають гучні вибухи, над містом здіймається дим

Росіяни посеред дня атакують Запоріжжя та область, використовуючи для цього ударні безпілотники. У регіоні працює ППО, лунають вибухи, повідомляють про задимлення.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Дивіться також Росіяни атакували Україну "Шахедами", у Запоріжжі загинули люди: які ще міста були під ударом

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Орієнтовно о 15:57 по території усієї Запорізької області оголосили повітряну тривогу. Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку обласного центру з південного заходу.

Близько 16:06 Іван Федоров повідомив про роботу сил протиповітряної оборони у регіоні. Він закликав місцевих перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. Згодом гучно було у межах Запоріжжя.

Росіяни атакують обласний центр. У місті лунають вибухи, є задимлення в одному із районів. Працює ППО. Повітряна тривога оголошена по всій території області. Будьте обережні. Бережіть себе та своїх близьких,

– написав він.