Росіяни авіаударом зруйнували історичну будівлю міськвиконкому в Краматорську

Російські військові завдали авіаудару по центральній будівлі української державності у Краматорську – будівлі міського виконкому на площі Миру. Ця споруда була важливою частиною історії та ідентичності міста.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Що відомо про знищення будівлі виконкому в Краматорську?

За словами начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, споруда пережила події 2014 року, штурми, протести та звільнення міста.

Будівля була не просто адміністративним приміщенням. З нею пов'язані історія Краматорська, розвиток машинобудування, революційні події, життя містян і плани на майбутнє.

Можна по-різному відноситись до чиновників та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність. Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська. Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє,

– написав він.

Нагадаємо, російські війська 20 жовтня тричі атакували Краматорськ Донецької області, застосувавши три керовані авіабомби. Унаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Серед загиблих – троє працівників підприємства "Краматорськтеплоенерго": Андрій Дорош, Юрій Бірюков і Віталій Кобцев. На момент атаки енергетики перевіряли стан тепломереж і їхню готовність до опалювального сезону. За даними міської ради, чоловіки були 1978, 1984 та 1979 років народження.

Ще одна людина загинула внаслідок удару російського FPV-дрона.

Через обстріли пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, адміністративна та господарська будівлі, а також два автомобілі. Жителів Краматорська закликали не зволікати з евакуацією через постійну загрозу російських атак.