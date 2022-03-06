Росія та Азербайджан взаємно призупиняють польоти авіакомпаній

Від 6 березня азербайджанські авіакомпанії не здійснюватимуть рейсів до Росії. Країна-агресорка пішла на дзеркальний крок.

Раніше Азербайджан підтримав Україну у війні з Росією. Тепер азербайджанські авіакомпанії Azerbaijan Airlines та Buta Airways зупиняють усі польоти до країни-агресорки.

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У відповідь на це Росія також припиняє польоти до Азербайджану. Країна-агресорка рекомендує своїм компаніям утриматися від польотів через "ризики на міжнародних рейсах".

Компанія Azerbaijan Airlines також пояснила своє рішення про призупинення польотів. Справа в тому, що через міжнародні санкції змінилися умови авіаційного страхування. Тому компанії потрібен час для оцінки всіх негативних та позитивних наслідків та для вивчення всіх можливих змін у своєму полісі.

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