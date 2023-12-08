Росія вдарила по Україні "Шахедами": скільки ворожих дронів вдалося збити

У ніч проти 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". На території двох областей велася робота ППО.

Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні.

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Майже всі

Так, окупанти спрямували на Україну безпілотники типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарську (територія Росії). Загалом противник використав сім ударних БпЛА. Основний напрямок удару "Шахедів" – Дніпропетровщина. Сили ППО збили 5 ворожих цілей.

Скільки "Шахедів" збила ППО / Фото Повітряні сили

Ще минулої доби увечері Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних дронів.

Близько 21:00 повітряна тривога залунала на Запоріжжі та Дніпропетровщині. "Шахеди" рухалися у напрямку Павлограда. Згодом стало відомо, що чергова група ударних БпЛА перебуває в Запорізькій області і прямує у напрямку Дніпропетровщини. Загрозу скасували о 23:11.

Окупанти обстріляли Харків

Десь о 3:00 годині ранку противник вдарив по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгородщини. Загалом ворог випустив по місту 6 зенітних керованих ракет. За словами місцевої влади, влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах. Також є поранені. Це 36-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Стан його здоров'я задовільний.