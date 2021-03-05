Навчальні центри та стратегічні навчання: Росія та Білорусь обговорили військове співробітництво

Росія та Білорусь 3 березня домовилися про створення 3 навчальних центрів для спільної підготовки військових. Один із них базуватимуться в Білорусі, решта 2 – в Росії.

Відповідну угоду уклали міністри оборони країн Сергій Шойгу та Віктор Хренін під час перемовин у Москві. Посадовці, зокрема, обговорили план спільних заходів військового співробітництва на 2021 рік.

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Центри для спільної підготовки військових: деталі

Росія. Їх розмістять у Нижегородській і Калінінградській областях.

Їх розмістять у Нижегородській і Калінінградській областях. Білорусь. Створять у Гродненській області.

Інші питання, що обговорили Шойгу та Хренін

Спільні стратегічні навчання "Захід-2021".

Робота спільної системи протиповітряної оборони Росії та Білорусі.

Що відомо про "Захід-2021"? Ці навчання планують провести з 10 по 16 вересня 2021 року на території Росії та Білорусі. За даними білоруського Міноборони, в основу навчань "покладено один із варіантів поетапної ескалації військово-політичної обстановки навколо умовних країн".

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