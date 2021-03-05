Навчальні центри та стратегічні навчання: Росія та Білорусь обговорили військове співробітництво

Росія та Білорусь 3 березня домовилися про створення 3 навчальних центрів для спільної підготовки військових. Один із них базуватимуться в Білорусі, решта 2 – в Росії.
Джерело:Интерфакс
Відповідну угоду уклали міністри оборони країн Сергій Шойгу та Віктор Хренін під час перемовин у Москві. Посадовці, зокрема, обговорили план спільних заходів військового співробітництва на 2021 рік.
Актуально Росія активізувалися біля кордонів України та на окупованих територіях
Центри для спільної підготовки військових: деталі
- Росія. Їх розмістять у Нижегородській і Калінінградській областях.
- Білорусь. Створять у Гродненській області.
Інші питання, що обговорили Шойгу та Хренін
- Спільні стратегічні навчання "Захід-2021".
- Робота спільної системи протиповітряної оборони Росії та Білорусі.
Що відомо про "Захід-2021"?Ці навчання планують провести з 10 по 16 вересня 2021 року на території Росії та Білорусі. За даними білоруського Міноборони, в основу навчань "покладено один із варіантів поетапної ескалації військово-політичної обстановки навколо умовних країн".
Зверніть увагу Лукашенко уважно конспектував виступ Путіна: два президенти зустрілися у Сочі
Військова співпраця Росії та Білорусі: гучні попередні події
- У Білорусі з 1995 року розміщено 2 російські військові об'єкти. Це 43-й вузол зв'язку Військово-морського флоту Росії "Вілейка" і радіолокаційна станція "Волга". Остання працює в складі російської системи попередження про ракетний напад.
- З 1999 року функціонує регіональне російсько-білоруське угруповання військ. У 2017 році повідомляли, що сюди входять збройні сили Білорусі та 1-а танкова армія Західного військового округу Росії.
- Також у Росії та Білорусії є єдина регіональна система протиповітряної оборони. У січні була інформація, що Білорусь планує укласти контракт із Росією щодо постачання систем ППО. Мовиться про комплекс дальньої дії С-400 "Тріумф" і комплекс ближньої дії "Панцир-С".
- Наразі Росія виконує контракт на постачання до Білорусі багатоцільових винищувачів покоління "4+" Су-30СМ.
- У вересні 2020 року Росія направила до Білорусі на навчання "Слов'янська братство-2020" 3 батальйону десантників. До маневрів Росія залучила стратегічні бомбардувальники Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3. Навчання пройшли на тлі багатотисячних акцій протесту.
- У жовтні на засіданні спільної колегії військових відомств обох країн Шойгу заявив про нові загрози безпеки через дії НАТО.
- На початку березня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко наголошував, що вважає за доцільне, аби в Білорусі базувалися російські літаки для спільного чергування.