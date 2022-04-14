Росія більше не може виробляти свої гіперзвукові ракети "Кинджал", – Мусієнко

Росія більше не може виробляти сучасні ракети чи модернізувати вже наявні. Все це наслідки санкцій та проблеми оборонно-промислового комплексу.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону, передає 24 канал.

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За словами Мусієнка, Росія позбавлена можливості продовжувати програми виробництва сучасного озброєння такі, як російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинжал". Країна-агресорка не може виробляти сучасні ракети чи модернізувати наявні через:

вже наявні проблеми в оборонно-промисловому комплексі (заборгованість перед банками, невиконання оборонного замовлення у Росії ще у 2018 – 2019 роках;

додаткові санкції Заходу проти сектору оборонної промисловості Росії.

Вони (санкції – 24 канал) фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння,

– сказав Мусієнко.

Він зазначив, що з окупантами навіть не хочуть мати справу Азійські країни, з якими Росія намагалась встановити контакти.

"На сьогодні можна сказати, що, скажімо так, комплектуючих, сировини і необхідних елементів для того, щоб продовжувати такі програми як з "Кинжалом", з іншими подібними, гіперзвуковою зброєю тощо, Росія фактично позбавлена", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Що відомо про російський "Кинжал"

19 березня Міноборони країни-агресорки офіційно заявило про застосування ракет комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Як інформують росЗМІ, "Кинжал" – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 кілометрів, гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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