Це просто вб'є Росію у 2025 році: у Путіна з'явилась проблема, яку майже неможливо вирішити

Росіяни щоденно втрачають техніку на полі бою в Україні. Склади з розконсервованою технікою поступово спустошуються, що ставить Росію перед серйозним викликом.

Чому наступний рік для Росії стане критичним у багатьох сферах та до якого дивного кроку вдалась окупаційна влада в Криму, про все це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Наступний рік для Росії стане катастрофічним

Британська розвідка повідомила, що Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення 11 тисяч одиниць техніки, з яких понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин.

Навіть "розконсервовані" бази старої техніки поступово починають спустошуватися.

На тилових складах у росіян десь 15 – 17 тисяч "коробочок", частина з яких повністю розукомплектована, навіть на метабрухт не піде. Максимум з танка можна взяти ствол, а все інше – нікуди не годиться. Під кінець 2024 року у росіян на складах не залишається техніки, яку ще можна буде використовувати,

– наголосив Світан.

Наступного року, пояснив військовий експерт, Росія зможе працювати хіба "з коліс". Тобто працюватимуть на полі бою лише тим, що змогли виробити. Це частково уже стало проблемою для росіян: через брак техніки втрати особового складу шалено ростуть.

"Наступний рік у росіян буде надважким з погляду техніки, боєприпасів, особового складу і головне – економіки. Набіулліна вже другу мотузку готує, якщо перша не витримає, бо "вирулити" наступного року без зняття санкцій вона просто не зможе. Вони всі ляжуть на дно, буде катастрофа. Саме санкції і вб'ють Росію наступного року", – зазначив полковник запасу.

Довідка. Ельвіра Набіулліна – голова Центрального банку Росії.

Саме тому для Владіміра Путіна важливо піти на переговори та домовитися про зняття санкцій. Це для диктатора важливіше, ніж території, переконаний Світан.

Чого бояться росіяни у Криму

У тимчасово окупованому Криму так звана місцева "влада" вирішила відключати мобільний інтернет. Це нібито робитимуть задля безпеки жителів півострова. Про інші причини та графіки відключень наразі не повідомляли більше.

Як пояснив Роман Світан, для підтвердження деяких завдань, розвідки та передачі даних мобільний інтернет, звісно, потрібен. Але є чимало інших способів передачі інформації.

Росіяни тут лукавлять. Ймовірно, є певні проблеми у російського керівництва в Криму. Там росте серйозна протидія, підіймаються сили, які будуть звідти "вимітати" російську армію. Вони це відчувають, тому для росіян зараз дуже небезпечна відкрита передача інформації онлайн,

– наголосив полковник запасу.

Військовий експерт також додав, що Україна зараз накопичує засоби далекобійного ураження. Тож, щоб не було механізму коригування вогню, окупаційна влада Криму намагається перерізати один із ліній комунікацій перерізати. Втім наші партизани використовують не лише інтернет для передачі даних.