У Москві бояться, що Україна досягне успіху, – CNN аналізує, що на це вказує

Росія побудувала в Криму одні з наймасштабніших систем оборонних споруд. Таким чином країна-агресор готується до можливого "великого прориву" українських сил.

Аналітики CNN звернули увагу на нещодавній звіт британського міністерства оборони, у якому йдеться, що Кремль звів одні з найбільш розлогих і складних оборонних траншей, які "бачили у світі упродовж останніх десятиліть", уздовж Північного кордону анексованого Криму.

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Ці захисні споруди розташовані не тільки поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко вкопані в районах, які зараз контролює Росія,

– оцінили аналітики "старання" окупантів.

Там додали, що будівництво почалося влітку 2022 року, через кілька місяців після того, як Росія розпочала свою повномасштабну військову агресію.

У британському відомстві вважають, що така забудова означає "глибоке занепокоєння російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву".

Зведення деяких оборонних споруд провели на замовлення місцевих командирів та цивільних діячів. Вони пояснювали це тим, що Росії нібито "загрожують" Україна та НАТО.

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Супутникові зображення, які проаналізували журналісти CNN та інші новинні організації, показують масштаб російської оборони, яка була побудована в частині південної України – "шари протитанкових ровів, перешкоди, мінні поля та траншеї".

Оборона продовжується на сотні миль по звивистому південному фронту – там, як очікується, українські сили зосередять свій контрнаступ найближчими тижнями,

– йдеться в аналізі видання.

Однак, зауважують, що така оборона насправді не є достатньо ефективною: самі по собі ці споруди є обмеженою перешкодою. І саме тому, росіяни перекинули більше підрозділів на Південь України.