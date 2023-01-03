Коли математику не вчили: як міноборони Росії бреше про "знищення HIMARS"

"Перемоги" Росії є доволі дивними, адже часто існують тільки що в уяві балакучої голови міноборони Кремля Ігоря Конашенкова. Наприклад, окупанти, якщо вірити його словам, знищили вже більше HIMARS, ніж Україна отримала.

Російське міноборони неодноразово доводить, що математика – не найсильніша їхня сторона. У Москві настільки захопилися вигадками про "перемоги" на фронті, що навіть забули про існування елементарної логіки.

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Що там по HIMARS

Американська артилерійська система не дає росіянам спокою, адже вона не раз спонсорувала ворогу "бавовну". Однак чи не одразу після того, як наші воїни отримали перші 4 установки, росіяни зразу заявили про знищення двох.

Сумарно за 2022 рік Україна отримала 20 установок HIMARS, але якщо слухати брифінги Ігоря Конашенкова, то росіяни "знищили":

3 установки у липні;

3 установки у серпні;

4 установки у вересні;

4 установки у жовтні;

2 установки у листопаді;

7 установок у грудні.

Тобто в уявах Конашенкова, Росія станом на 31 грудня нібито знищила 23 установки з 20 наявних.

Ну і тепер до цікавішого. Попри те, що якщо вірити словам Конашенкова й в України не залишилося установок HIMARS, росіяни 2 січня, як виявляється, саме їх і знищували. У російському міноборони льодова арена в Дружківці, по якій завдали ракетного удару, перетворилася на 2 HIMARS. Ще 2 установки росіяни нібито знищили, вкотре завдавши ракетного удару по Краматорську. Тобто кількість знищених систем уже становить 27, але чисто наданих незмінне – 20. Тільки весною до України має прибути нова партія.



Скільки HIMARS "знищила" Росія / Ріа Мелітополь

Цікаво, що росіяни після удару по училищу в Макіївці, де перебували сотні окупантів, кричали про те, що Україна атакувала саме із систем HIMARS. Тож вигадками про їхнє знищення Росія намагається показати ніби як помсту.

Станом на листопад 2022 року Росія не знищила жодної системи HIMARS, про що повідомив Пентагон.