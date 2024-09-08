Сезон штормів внесе корективи, – Плетенчук про споруду, яку ворог будує біля Кримського моста

Споруда, яку російські загарбники намагаються побудувати біля Кримського мосту, не виглядає фундаментальною. Вона може бути пошкоджена в сезон штормів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук сказав, якою може бути мета створення агресором цієї споруди, передає 24 Канал.

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Окупанти зводять споруду біля Кримського моста

Виглядає це трохи дивно, особливо враховуючи, що конструкція не виглядає фундаментально, як так званий Кримський міст. І постає питання, – навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. У будь-якому разі сезон штормів може внести свої корективи і, ймовірніше за все, внесе,

– підкреслив Плетенчук.

Також речник ВМС зауважив, що метою створення окупантами цієї споруди може бути як намагання забезпечити безпеку так званого Кримського моста, так і намір продублювати його.

Зауважимо, напередодні Дмитро Плетенчук розповідав, що загарбники щільно "запаковують" Кримський міст. Туди звідусіль стягують ППО, зокрема, виставкові зразки.