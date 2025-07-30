Росія активно розробляє морські дрони. Очевидно, що з їхньою допомогою вона буде вчиняти терор у Чорному морі.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що росіяни вчаться в нас застосуванню морських дронів.

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Чого Росія навчилась в України?

Ткачук зазначив, що на війні вороги вчаться один в одного. Не треба казати з усмішкою, що росіяни використовують якісь бар'єри для танків, захисні сітки від дронів. У них треба вчитись кращого. Так само вони в нас учаться дроновій роботі в Чорному морі.

Вони програли бій за Чорне море й тепер хочуть це виправляти. У нас є хороший аналог Magura, який використовує ГУР, і нам треба інвестувати більше у виробництво саме такого дрону. Він дуже ефективний у Чорному морі. Дрон Sea Baby також може робити серйозну роботу й адаптовуватись,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Він продовжив, що треба не зупинятись. Не просто використовувати новинки, а розвивати їх. Поки ми випереджаємо ворога. Ми завжди маємо бути на крок попереду, тоді ми будемо домінувати. Якщо ми зупинимось, ворог нас обжене.

Наскільки російські морські дрони небезпечні?

За словами політолога, росіяни хочуть захопити Одещину. Для цього їм треба спочатку зробити хаос у Чорному морі, адже Україна контролює його західну частину. Уздовж узбережжя Румунії та Болгарії ми можемо випливати до Босфору та налагоджувати нашу економіку.

"Якщо росіяни зможуть цими дронами тероризувати цивільні судна, а вони будуть це робити, тому що це варвари, то ми маємо цю інформацію активно доносити до європейців. Показувати, що це реальна небезпека для всього світу, тому що це загроза голоду в країнах третього світу, Африки, куди ми експортуємо наше зерно", – наголосив Ткачук.

Він додав, що важливо комунікувати зі світом щодо цих російських дронів. І нам, і НАТО треба посилювати оборону Чорного моря, тому що в цьому зацікавлені й Румунія, й Туреччина, й загалом західний світ.