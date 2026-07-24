Балістика серед білого дня: політтехнолог назвав мету терористичного удару по Києву

Росія серед білого дня атакувала Київ балістичними ракетами та "Цирконами", знову спрямувавши удар по українській столиці. Кремль продовжує терор цивільного населення, хоча за роки повномасштабної війни такі атаки не змусили українців відмовитися від опору.

Політтехнолог Юрій Подорожній у розмові з 24 Каналом пояснив, чого Росія намагається досягти такими ударами та чому перед важливими внутрішніми подіями Кремлю потрібні кадри руйнувань в Україні.

Кремль намагається посіяти паніку в Україні

24 липня об 11:25 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі, після чого з'явилися повідомлення про кілька швидкісних цілей у напрямку Києва. Уже об 11:29 у столиці пролунали вибухи, а Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО.

Важливо! Згодом мер заявив про виклик медиків у Святошинський район. За даними моніторингових каналів, протягом п'яти хвилин Росія могла запустити близько 12 ракет різних типів у напрямку столиці та області, однак офіційно цю кількість не підтверджували.

Подорожній зазначив, що у Кремлі досі неправильно оцінюють настрої українців і вважають, що масовані удари можуть послабити опір. Однак за роки повномасштабної війни терор не дав Росії бажаного результату.

Росіяни намагаються посіяти паніку в країні й показати населенню нібито нездатність захищати власні міста. Але, намагаючись залякати українців, вони отримують зворотний результат – суспільство об'єднується навколо ідеї перемогти у цій війні та вигнати ворога з України,

– наголосив Подорожній.

Москва продовжує бити по цивільних містах, бо сподівається тиском змусити Київ прийняти її вимоги. Така логіка не змінилася з 2022 року, хоча Україна неодноразово показувала, що не відмовиться від своїх територій.

У них є своє уявлення про те, як треба вести війну і перемогти. Вони вважають, що терор допоможе посадити українську сторону за стіл переговорів і змусити підписати ті папери, які потрібні Росії. Звісно, цього не буде,

– сказав політтехнолог.

Україна не погодиться на територіальні поступки, і в Москві отримують цей сигнал не лише від Києва, а й від інших держав. Попри це Кремль продовжує сподіватися, що нові удари по містах послаблять українську позицію та змусять владу говорити на нав'язаних Росією умовах.

Кремль готує росіян до важкої осені

Перед виборами до Державної думи Кремлю потрібні кадри руйнувань в Україні, які можна показувати як нібито перемоги та виправдання обраної стратегії. Водночас цього разу російська влада навіть не намагається створити видимість високої явки, а фактично робить усе, щоб люди не приходили на дільниці й не заважали намалювати потрібний результат.

Уперше росіян не запрошують на виборчі дільниці, а намагаються зробити все, щоб вони туди не прийшли. Результати до Державної думи намалюють, як і раніше, але цього разу ніхто навіть не ставить завдання показати, що люди підтримують владу,

– пояснив Подорожній.

Після виборів у Росії можуть посилити мобілізацію, яка додасть напруги всередині країни. Росіяни вже бачать удари по складах та інших об'єктах інфраструктури, а нова хвиля відправлення людей на фронт лише посилить страх і невдоволення.

Для росіян осінь буде надзвичайно складною. Вона почнеться з виборів до Державної думи, а далі буде мобілізація, яка стане для них катастрофічною,

– наголосив політтехнолог.

Частина росіян уже шукає способи виїхати з країни, побоюючись закриття кордонів і нової мобілізації. Однак причину власних проблем вони й далі бачать будь-де, крім Кремля, який продовжує війну та перекладає її наслідки на населення.

Подорожній пояснив мету ударів балістикою по Україні: дивіться відео