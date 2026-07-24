Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про обстріл Києва?

Об 11:25 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Одразу з'явилися повідомлення про декілька швидкісних цілей на Київ, за кілька хвилин – ще.

Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав Кличко об 11:29.

У цей час моніторингові канали повідомили про кілька "Цирконів" у напрямку столиці.

"Ракета на Чернігівщині, курсом на Київщину", – також повідомили ПС об 11:32.

За їхніми даними, Росія за 5 хвилин могла випустити близько 12 ракет різних типів у напрямку столиці та області.