Росіяни депортували понад 600 тисяч українців, а дітей почали роздавати

Російські військові незаконно вивозять українців на територію держави-агресорки. Усі незаконно депортовані проходять через фільтраційні табори.

За кілька днів до 24 лютого окупанти вивезли з тимчасово окупованого Донбасу 90 тисяч українців. Про це в інтерв'ю повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Тоді ми звернулися до всіх, зокрема до міжнародних правозахисних організацій, ООН, але ніхто не звернув на це уваги. Ну, може, відразу 90 тисяч вирішили "зайнятися туризмом",

– розповіла Денісова.

Куди депортували українців

Після повномасштабного вторгнення росіяни почали масово вивозити людей. 600 тисяч українців примусово депортували в:

Володимирську область,

Омську,

Пермську,

Челябінську,

а також в Сахалін.

Серед незаконно вивезених на територію держави-агресорки 127 тисяч – це діти. У Росії вже офіційно пропонують всиновити цих малюків.

У цьому випадку примусова депортація має ознаки геноциду. Насильницька передача дітей і інших груп на територію, яка проводить озброєний конфлікт, – теж ознаки геноциду,

– додала Денісова.

Вона розповіла, що у Мангуші створили новий фільтраційний табір. У нього відправляють мешканців Бердянська та Маріуполя. Денісова зазначила, що так окупанти проводять зачистку, адже під погрозами схиляють людей на свою сторону.

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